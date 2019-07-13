ما علاقةُ زوج نيللي كريم بأدوارها المتعلّقة بالنّكد؟.. هذا ما كشفته

كشفت النّجمة المصريّة، نيللي كريم، عن أنّها قضتْ الفترة الماضية في راحة واستجمام، وستبدأ حاليًا مهامّ منصبها كسفيرة للنّوايا الحسنة، من قبل المنظّمة الدّوليّة للهجرة. وأضافت “كريم”، أنّها في حيرة من أمرها، بعد عرض سيناريو مسلسل جديد، عليها ينتمي لأدوار النّكد التي تحبّها. وأوضحت نيللي، أنّها مرتبطة بتصوير مسلسل “النصابين”، المؤجّل من رمضان الماضي، وتتعاون فيه مع النجم المصريّ، آسر ياسين، إلا أنّها ستتأنّى لأخذ قرار التّعاقد على المسلسل الجديد، الذي رفصت ذكر اسمه، لكون الأمر ليس رسميًا. ولكنّها أبدت إعجابًا بالسّيناريو، لأنّه يقدّم موضوعًا مختلفًا. وتابعت الفنانة المصريّة، أنّها ستحسم هذا الأمر، خلال الفترة المقبلة، خاصًة، أنّها لن تشارك في مسلسلين بتوقيت واحد، لاستحالة ذلك؛ لأنّها لا تنخرط في شخصيّتين معًا.

وعن السّينما، أكّدت، أنّها تنتظر الجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق”، مشيرة، إلى أنّ السّينما هي حبّها الكبير؛ لأنّها التّاريخ للفنّان، معربًة عن اعتزازها بالأعمال التي قدّمتها، سواء في السّينما، أو التلفزيون؛ لأنّها تتناول موضوعات هامّة. وقدّمت النّجمة المصريّة، نيللي كريم، 50 عملًا للتلفزيون والسّينما، في فترة وجيزة، وهو ما جعلها محطّ أنظار المنتجين؛ لأنّها كوّنت شعبيّة كبيرة في مصر، والوطن العربيّ، بأعمالها المتميّزة. نيللي كريم، بدأت انطلاقتها في الباليه من دار الأوبرا المصريّة، إلى أنْ أخذتها موهبة للرّقص على الشّاشة، من خلال مسلسل “ألف ليلة وليلة” عام 1995، حتى أصبحت في السّنوات الماضية واحدة من أهمّ النّجمات في الوطن العربيّ. وفي السنوات الأخيرة، ارتبط ظهور نيللي كريم، بالدراما الحزينة، حتى أنّ الجمهور المصريّ، بل والعربيّ، بات يصنّفها على أنّها “نكديّة”، ورغم هذا الحصار، إلا أنها تتألّق في كلّ عمل تقوم به. وعلّقت نيللي كريم، على ظهورها بأدوار النّكد في أعمالها، خاصّة التلفزيونيّة بالقول: “أشكر زوجي على السنوات الإحدى عشر التي عشتها معه، بفضلها أصبحت قادرة على تأدية أدوار النكد”. ولفتت نيللي الأنظار إليها بشدّة، بدءًا من مسلسل ذات، مرورًا بمسلسلات: سجن النّسا، لأعلى سعر، تحت السّيطرة، اختفاء، وغيرها. وفي رمضان الماضي 2019، غابت نيللي كريم عن الظّهور، رغم تحضيراتها لمسلسل “النصابين”، إلا أنّها أكّدت تواجدها في رمضان المقبل 2020. يُذكر، أنّ آخر أعمال الفنّانة نيللي كريم، كان من خلال مسلسل “اختفاء”، وشاركها البطولة: هشام سليم، محمد ممدوح، بسمة، وغيرهم، ومن تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج العدل جروب.