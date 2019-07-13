"الإنتاج الثقافي" يحتفل بالذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، عددًا من الفعاليات احتفالًا بالذكرى الـ٦٧ لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

ومن المقرر أن تنظم مكتبة القاهرة الكبرى ندوة لمناقشة الجزء الثانى من الفيلم التسجيلى "جيوش الشمس" الذي يروى العديد من أحداث ثورة ٢٣ يوليو، فى السادسة من مساء اليوم السبت، بمقر المكتبة بالزمالك، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة.

وتستضيف الندوة اللواء محمد محمود عمر، منتج سلسلة أفلام جيش الشمس، واللواء حسين

مسعود وزير الطيران المدنى الأسبق، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير المكتبة.

كما تعقد المكتبة ندوة عن الوثائق المصرية لثورة يوليو سياسيا واجتماعيا، فى السادسة من مساء الأربعاء المقبل، يتحدث فيها المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي، والمؤرخ الدكتور راضي جودة، واللواء أركان حرب حمدي لبيب، خبير الأمن القومى ونائب مدير الشئون المعنوية سابقًا.

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كما يعقد القطاع لقائه الشهري لملتقى الهناجر الثقافي

تحت عنوان "ثورة يوليو.. نظرة على التاريخ والمستقبل" يدير اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد، رئيس ومؤسس الملتقى، وذلك فى السابعة من مساء الإثنين المقبل الموافق ٢٢ يوليو الجاري، بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا.

ويقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، حفلا موسيقيا، في الثامنة من مساء الثلاثاء ٢٣ يوليو الجاري، على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

ويتضمن برنامج الحفل الذي تحييه الفرقة الموسيقية للمركز، مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية التي تغنى بها نجوم الطرب في مصر، والتي لا تزال تحتل مكانتها في قلوب الشعب المصري.