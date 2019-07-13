شريف سلامة: عزاء والدة داليا مصطفى في المجمع الأسلامي بالشيخ زايد

حددت أسرة الفنانة داليا مصطفى موعد ومكان عزاء والدتها التي رحلت عن عالمنا صباح امس الجمعة.

وقال الفنان شريف سلامة زوج الفنانة داليا مصطفي، إن العزاء سيقام يوم غدًا الأحد في

المجمع الإسلامي بجوار مستشفى زايد التخصصي، مدخل الشيخ زايد 2، وذلك في تمام الساعة السابعة وحتى العاشرة مساءًعقب صلاة المغرب