شاهد.. ريم البارودي تشارك في تحدي العمر.. والجمهور: قمر بردو

حرصت الفنانة ريم البارودي، على مشاركة جمهورها تحدي العمر الذي انتشر مؤخرًا بين نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادلالصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وعلقت "البارودي" على المنشور قائلًا :" قد التحدي"، وتفاعل الجمهور مع المنشور معبرين عن
ويذكر أن اخر أعمال الفنانة ريم البارودي مسرحية "جوازة مرتاحة"بطولة أحمد صفوت، تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر .
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