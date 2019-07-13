شاهد.. ريم البارودي تشارك في تحدي العمر.. والجمهور: قمر بردو

حرصت الفنانة ريم البارودي، على مشاركة جمهورها تحدي العمر الذي انتشر مؤخرًا بين نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل

الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت "البارودي" على المنشور قائلًا :" قد التحدي"، وتفاعل الجمهور مع المنشور معبرين عن

إعجابهم بها في سن الشيخوخة ومتمنيين لها دوام النجاح والتفوق في حياتها الفنية والشخصية.

ويذكر أن اخر أعمال الفنانة ريم البارودي مسرحية "جوازة مرتاحة"بطولة أحمد صفوت، تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر .