إيمان أبو طالب لـ عمرو أديب: ماذا يفعل الرجل العسكري بعد انتهاء خدمته

أجرت الإعلامية إيمان أبو طالب وزوجها العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق، مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية"، والذي يعرض عبر فضائية "mbc" وذلك لكشف ملابسات تعاملهم مع شركة dubci للنقل الإلكتروني.

وأوضحت الإعلامية إيمان أبو طالب أنه عرض عليها وزوجها العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق العمل مع شركة dubci بمناصب إدارية وتم التعاقد يوم 26 من الشهر الماضي وكان من المفترض بدء العمل يوم 1 يوليو الجاري ولكن قاموا بالاعتذار يوم 7 يوليو الجاري بسبب انشغالهم بمجموعة

ندوات بالولايات المتحدة الأمريكية بداية من يوم الاثنين الموافق 22 من يوليو الجاري بمبنى المؤتمرات بالأمم المتحدة.

وتابعت إيمان قائلة: لا أعلم لماذا كل هذه الهجمة الممنهجة والشرسة من قبل ميلشيات الإخوان الإلكترونية وأريد أن أعرف ماذا يفعل الرجل العسكري بعد انتهاء خدمته هل يجلس في بيته من دون عمل فلماذا يصفون عملهم بـ"عسكرة الدولة".

كما تحدث أيضا العميد محمد سمير مع الإعلامي عمر أديب خلال المداخلة الهاتفية

حيث قال: "الشعب المصري أصبح يملك الوعي الكافي الذي يظهر لهم ألاعيب الإخوان الملتوية وأنا رجل أعمل بكل اجتهاد وشرف والجميع يعرف ذلك سواء في عملي على تطوير الكوادر في المؤسسات والتي أهدف من خلالها للارتقاء بالفكر والوعي أو عملي كصحفي والذي يجعلني أحظى بردود أفعال جيدة من القراء".

وبسؤال الإعلامي عمرو أديب له عن أصحاب شركة "dubci" قال: "لا أعرف منهم سوى طه الحكيم رئيس مجلس الإدارة والذي أكد لي أن حميع المساهمين رجال أعمال مصريين يحاولون المنافسة في سوق النقل الإلكتروني وهو ما شجعني للقبول ولكن جاء الاعتذار بسبب ضيق الوقت ولا علاقة للقوات المسلحة بهذه الشركة من قريب أو بعيد".