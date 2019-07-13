شاهد.. محمد حماقي عن حفله بالسعودية: ساعتين موسيقى بآلاف المشاعر

نشر المطرب محمد حماقي، صورة له من الحفل الغنائي الذي أقيم على شاطئ "درة العروس" في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعلق حماقي على الصورة: "ساعتين من الموسيقى.. الآلاف من

المشاعر الإيجابية ".

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وقدم حماقي، خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي تلقى تفاعلًا كبيرًا من كل محبيه ومعجبيه من الجمهور السعودى ومنها

"أحلى حاجة فيكي، من قلبي بغني، من البداية"، وغيرها من الأغاني.

ويعد هذا الحفل هو الثالث لمحمد حماقي بالسعودية، حيث أحيا حفلًا جماهيريًا بمنطقة الدمام، داخل مركز أرض المعارض، والثاني كان على المسرح الروماني في موسم صيف جدة.