كتب امير فتحي في السبت 13 يوليو 2019 10:42 صباحاً - قامت المنتجة المصرية الشابة ” سارة الطباخ ” بإلغاء متابعتها لخطيبها الفنان المصري ” محمد الشرنوبي ” عبر موقع ” إنستجرام ” .
مما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما وخرجت الشائعات التي تقول عن وجود توتر بينهما وأخرى تزعم انفصالهما .
على الرغم من عدم قيام ” سارة الطباخ ” بحذف صورهما معا من صفحتها الشخصية الأمر الذي أدى إلى مزيد من الحيرة والجدل بين المتابعين .
و لم يدلِ أيا منهما بأية تصريحات حول هذا الأمر حتى الآن .
يذكر أن سارة قد أعلنت خبر خطبتها علي شرنوبي منذ فترة قصيرة عبر نشرها فيديو علي موقع ” انستجرام ” يظهر فيه وهو يطلب يدها من والدها في حفل خطبة أقيم على نطاق عائلي بحضور عدد من الأهل والأصدقاء .
وتتولى سارة الطباخ إدارة أعمال الشرنوبي منذ فترة طويلة كما أنها أنتجت ألبومه الغنائي الأول الذي يحمل إسم ” الفصول الأربعة ” وطرح منذ عدة أشهر .
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة انفصال محمد الشرنوبي وسارة الطباخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.