كتب امير فتحي في السبت 13 يوليو 2019 10:42 صباحاً - نشرت النجمة اللبنانية ” إليسا ” عبر صفحتها الشخصية على موقع ” تويتر ” تغريدة ترد بها على ” مختار الرصاع ” مدير مهرجان قرطاج .
وجاء ذلك على إثر الانتقاد الذي تعرضت له إليسا منه وتأكيده على أن غنائها لا يعجبه في تصريحات له خلال لقاء إذاعي قائلا : ” إليسا ما تعجبنيش ” .. ساخرا من لقبها المعروف فنيا ب ” ملكة الإحساس ” .
وكتبت إليسا معلقة على ذلك قائلة : ” الناس بتروح وبتيجي واليسار بتبقى ملكة قرطاج ” .
وعبر المغردون عن إعجابهم بالرد مؤكدين إنها أحد أهم النجمات في الوطن العربي التي لا يختلف عليها الكثيرين .
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا ترد بقوة على سخرية مدير مهرجان قرطاج منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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