إليسا ترد بقوة على سخرية مدير مهرجان قرطاج منها

كتب امير فتحي في السبت 13 يوليو 2019 10:42 صباحاً - نشرت النجمة اللبنانية ” إليسا ” عبر صفحتها الشخصية على موقع ” تويتر ” تغريدة ترد بها على ” مختار الرصاع ” مدير مهرجان قرطاج .

وجاء ذلك على إثر الانتقاد الذي تعرضت له إليسا منه وتأكيده على أن غنائها لا يعجبه في تصريحات له خلال لقاء إذاعي قائلا : ” إليسا ما تعجبنيش ” .. ساخرا من لقبها المعروف فنيا ب ” ملكة الإحساس ” .

وكتبت إليسا معلقة على ذلك قائلة : ” الناس بتروح وبتيجي واليسار بتبقى ملكة قرطاج ” .

وعبر المغردون عن إعجابهم بالرد مؤكدين إنها أحد أهم النجمات في الوطن العربي التي لا يختلف عليها الكثيرين .