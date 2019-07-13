زوج أنغام يعود لطليقته قبل انتهاء مدة العدة

كتب امير فتحي في السبت 13 يوليو 2019 10:42 صباحاً - قبل انتهاء مدة العدة، قام الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وزوج المطربة المصرية أنغام بإعادة زوجته الأولى إلى عصمته.

وقد كان الطلاق بين أحمد إبراهيم وأم أولاده قد وقع في شهر مايو الماضي، ولكن قرر أحمد إبراهيم أن يعيدها إليه مرة أخرى، حفاظا على مصلحة الولدين.

وقد ذكرت صحيفة «اليوم السابع»، وفقا لمصادر خاصة لها، أن عودة ياسمين عيسى إلى عصمة أحمد إبراهيم تمت دون علمها، رغم أن هناك عدد من المصادر الأخرى أكدت أنها لا تمانع ذلك.

ياسمين عيسى تزوجت من أحمد إبراهيم في عام 2010، وقالت عن زواجه من أنغام: « وتابعت: «فوجئت بزواج أحمد من أنغام مثلما فوجئ الجميع به، ورغم أنني كنت أشعر بوجود اهتمام منه تجاه أنغام، وكنت أسأله عن علاقته بها يقول لي إن هناك عملًا فنيًا يجمعهما، إلى أن فوجئت مثل الجميع بخبر الزواج».

وكانت أنغام قد قاجأت الوسط الفني كله والجمهور بخبر زواجها من أحمد إبراهيم دون أي تمهيدات بعد قصة حب بينهما، وتعرضت الفنانة لعدد من الانتقادات ودخلت في حرب تصريحات بينها وبين الفنانة أصالة التي اتهمتها بخراب البيوت.