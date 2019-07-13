بعد مهاجمتها.. إليسا ترد بطريقة قوية على مدير مهرجان قرطاج

كتب امير فتحي في السبت 13 يوليو 2019 10:42 صباحاً - بعد أن أثار مدير مهرجان قرطاج بدورته الـ 55 مختار الرصاع الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحه المهاجهم ضد الفنانة ​إليسا​، مشيرا إلى أنه لا تعجبه إليسا، وهذا موقفه كمدير لمهرجان قرطاج، ردّت عليه إليسا بطريقة قوية وغير مباشرة.

وقالت إليسا على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “الناس بتروح وبتجي واليسار بتبقى ملكة قرطاج”.

ومن المعروف أن إليسا تحرص على الرد بطريقة غير مباشرة على كل من يحاول مضايقتها أو المس بمسيرتها الفنية الطويلة.