كتب امير فتحي في السبت 13 يوليو 2019 10:42 صباحاً - بعد أن أثار مدير مهرجان قرطاج بدورته الـ 55 مختار الرصاع الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحه المهاجهم ضد الفنانة إليسا، مشيرا إلى أنه لا تعجبه إليسا، وهذا موقفه كمدير لمهرجان قرطاج، ردّت عليه إليسا بطريقة قوية وغير مباشرة.
وقالت إليسا على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “الناس بتروح وبتجي واليسار بتبقى ملكة قرطاج”.
ومن المعروف أن إليسا تحرص على الرد بطريقة غير مباشرة على كل من يحاول مضايقتها أو المس بمسيرتها الفنية الطويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مهاجمتها.. إليسا ترد بطريقة قوية على مدير مهرجان قرطاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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