نانسي عجرم أم أحلام.. من ستبدو أجمل بسن الـ 70 ؟

كتب امير فتحي في السبت 13 يوليو 2019 10:42 صباحاً - على ما يبدو أن التطبيق الذي يعدّل صورة الفرد ليظهر بملامح متقدمة في السن لا زال يحقق انتشارا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين سارعوا إلى تعديل صور المشاهير عليه.

وقد ظهر المشاهير مع تجاعيد على وجههم وكأن هذا بالفعل سيكون شكلهم الحقيقي في سن الـ 70، ومن بينهم الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ والفنانة الإماراتية ​أحلام​.

وقد تداول المتابعون الصورتين بشكل لافت على صفحاتهم الخاصة عبر هذه الوسائل.

فبرأيكم انتم هل ظهر هناك اختلاف واضح بشكل الفنانتين في هذا السن، ومن بدت اجمل في هذا العمر؟

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