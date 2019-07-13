رفيق علي أحمد: الدراما اللبنانية محشوّة بالجميلات.. وليس بالممثلات!

متابعة بتجـــــــــــرد: ردّاً على سؤال صحافيّ، أبدى الممثل القدير رفيق علي أحمد رأيه بالممثلين اللبنانيين والممثلات اللبنانيات وبقدراتهم التمثيلية، بشكل عام.

وبعد أن سئل، في وحوار لمجلة “لها”، عن مسألة تفاوُت القدرات التمثيليّة عند الممثلين اللبنانيين بين جيله والجيل الحالي، كانت إجابته صريحة.

وقال: “لا أريد أن أظلم الأجيال التي تَلَتْنا، بل أقول في هذا الجيل ممثلون وممثّلات جيدون إنّما المنتج اللبناني للأسف، لا يريد ممثلين بل يرغب بالفتيات الجميلات والشبّان الوسماء، لا أكثر ولا أقلّ”.

وأضاف علي أحمد: “كما أنّ معظم المنتجين اللبنانيّين لا يهتمّون بالنصوص، فهم يرصدون نجاح أيّ مسلسل أجنبيّ ويطلبون من الكتّاب لبْننته ثمّ يحشونه بالجميلات”.