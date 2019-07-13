متابعة بتجــــــــرد: خضعت النجمة السورية كندة علوش لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة “زهرة الخليج”. ونشرت كندة علوش مجموعة من الصور الخاصة بها من الجلسة عبر حسابها على موقع “إنستجرام”. وجاء تعليق علوش على إحدى اللقطات المرفقة لافتاً بعدما وجهت فيه رسالة قصيرة ولكن رومانسية جداً إلى زوجها النجم المصري عمرو يوسف. وقالت فيها: “بين بحور الناس، عيناي ستبحث دوماً عنك يا عمرو”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش: عيناي ستبحث دومًا عنه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.