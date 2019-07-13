راشد الماجد يطرح جديده.. “بترجعين” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان السعودي راشد الماجد أغنية جديدة تحمل اسم “بترجعين” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته على موقع “يوتيوب” الشهير.

الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان نواف عبدالله وتوزيع عدنان عبدالله وحقق الفيديو الخاص بها أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على إتاحة عرضه.

على صعيد آخر، يواصل راشد الماجد إحياء حفلات جدوله المزدحم لصيف 2019 ويلتقي جمهوره في عدد من البلدان العربية.

كلمات الأغنية:

ترجعين لو قلتلك

اني احبك للابد

بترجعين لو جيتلك

بكره على اخر وعد

اركض ورى ظلك بجيك

اركض ولا احصل احد

طول خريف ايامنا

طول وانا صبري نفد

ماحسني فاقد حبيب

احسني فاقد بلد

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جيتي مثل غيمة وله

رحتي بلا برق ورعد

صيف وشتا مروا وانا

مشتاق وشوقي مابرد

استحلفك بالله ليه

رحتي وماصنتي العهد

ماكنت لعيونك ضوى

ماكنت لك ظهر وسند

زرعتلك صدري حنين

زرعت انا وغيري حصد

بترجعين مدري متى

محتاجلك روح وجسد

لمشاهدة فيديو أغنية “بترجعين”: