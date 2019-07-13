الجمهور يختار “اضحكي” لـ عاصي الحلاني

متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حصد نجاح أغنيته الجديدة “اضحكي” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية.

وتتصدّر الأغنية المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور في عدد كبير من البلدان العربية.

وكان الفيديو الخاص بأغنية “اضحكي” قد تخطى المليوني مشاهدة بعد أسبوعين على إتاحة عرضه عبر قناة “روتانا” على موقع “يوتيوب”.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “اضحكي” من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان، وهي أولى أغاني ألبوم عاصي الحلاني الجديد والمقرر إطلاقه قريبًا.