متابعة بتجـــــــــرد: تواجدت النجمة اللبنانية كارول سماحة في مدينة إزمير غرب الأناضول بتركيا في إجازة لعدّة أيام.
كارول التي تعيش حالة نجاح استثنائية بعد طرح أحدث أغنياتها “انشالله”، شاركت الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو تظهر فيه وهي ترقص بعفوية على أنغام الأغنية عند ضفّة أحد الشواطئ.
وحصد الفيديو تفاعلًا كبيرًا من متابعي كارول سماحة، فشاهده ربع مليون شخص على موقع “إنستجرام” في ساعات قليلة جدًا.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “انشالله” هي باللهجة المصرية من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي.
لمشاهدة الفيديو الرسمي لأغنية “انشالله”:
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة ترقص بعفوية على الشاطئ في إزمير.. “انشالله” – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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