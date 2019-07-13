“يا زعل” تجمع مازن معضم وكاميليا ورد

Jul 13, 2019
اتخذ الممثل مازن معضم من حسابه الشخصي عبر موقع انستغرام، منبراً ليبارك للفنانة كاميليا ورد على صدور أغنيتها الجديدة “يا زعل” انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.
ونشر “معضم” صورة لكاميليا ورد من كليب أغنيتها الجديدة وكتب “مبروك “يا زعل” كاميليا ورد”.
نذكر ان الكليب تخطى عتبة المليون مشاهدة بعد أقل من أسبوعين على طرحه عبر قناة شركة لايف ستايلز ستوديوز على يوتيوب.
الأغنية من كلمات أحمد عصام، لحن باسم يحيى، توزيع موسيقي روبير الأسعد والكليب وقعه المخرج شهاب شهاب الذي حرص على تقديم عمل يليق بالفنانة الشابة وبشركة الانتاج الرائدة في عالم الاعمال المصورة.
ويعتبر هذا العمل هو التعاون الثاني بين كاميليا ورد ولايف ستايلز ستوديوز بعد النجاح الكبير لأغنية “طيارة”.
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