وفاة والدة الممثلة والكاتبة آية طيبا

Jul 13, 2019
توفيت “الحاجة أمينة أحمد كنعان” والدة الممثلة والكاتبة آية طيبا.
ونعت آية والدتها عبر حسابها على انستغرام وكتبت: “Rest in peace my Angelic Face.. forever in my heart..”.
يصلى على جثمانها وتوارى الثرى اليوم السبت، 13 تموز الجاري، الساعة 11.30، في مقبرة الشهداء في قصقص.
تقبل التعازي إبتداءً من اليوم السبت في بيت الفقيدة الكائن في حارة حريك، شارع علامة بناية طيبا، الطابق الثاني.
ويومي الاحد والاثنين، 14 و 15 الجاري في الجمعية الاسلامية للتخصص والتوجيه العلمي رملة البيضاء من الساعة الرابعة حتى السابعة مساءً.
أسرة موقع “الخليج 365” تتوجه بأحر التعازي من الممثلة أية طيبا ومن عائلة الفقيدة.
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