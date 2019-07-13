شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يعود من أمريكا للبدء فى تصوير مشاهده بمسلسل "بلا دليل" مع درة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الفنان خالد سليم من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة، للبدء فى الإستعدادت الخاصة بدوره فى مسلسل "بلا دليل"، مع الفنانة التونسية "درة"، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى أكتوبر المقبل، من إخراج منال الصيفى ، وتبدأ مخرجة العمل تصوير أولى مشاهد المسلسل يوم السبت أو الأحد على أقصى تقدير فى الديكور الأول للعمل، بمشاركة بطلة المسلسل درة والفنان حازم سمير ومها نصار وأحمد كرارة، واخرون، على أن تنتقل الصيفى إلى ديكورات أخرى خلال الفترة المقبلة .

وفى سياق متصل، انتهت مؤلفة العمل إنجى علاء من كتابة 39 حلقة كاملة من المسلسل وتم تسليمهم للشركة المنتجة، المسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، ويعرض فى شهر أكتوبر على أقصى تقدير، حسب الخطة التى وضعتها الشركة للفترة المقبلة.

يذكر أن مسلسل "بلا دليل" من بطولة درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي.