شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة ضيفة قصر السينما للحديث عن "ليلة ساخنة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل "قصر السينما"، الأحد 28 يوليو الجارى فى تمام الساعة العاشرة مساء، الفنانة لبلبة ، فى ندوة بعنوان "نجوم وندوة" يديرها الفنان تامر عبد المنعم رئيس قصر السينما ، ويعقبها عرض فيلم «اليلة ساخنة» بطولة لبلبة ونور الشريف وسيد زيان وعزت أبو عوف .
الفيلم تدور أحداثه فى ليلة رأس السنة، يحاول سيد سائق التاكسى بشتى السبل تدبير 200 جنيه كمصاريف لإجراء عملية جراحية ضرورية لحماته التى تعتنى بابنه الوحيد المعاق ذهنيًا، وفى نفس الليلة تحاول حورية العاهرة التائبة أن تدبر المبلغ اللازم لتنكيس المنزل الذى تعيش به، وعندما يلتقى كلاهما، يشهدان على ليلة مليئة بالأحداث التى لا تنسى.
يشار إلى أن قصر السينما تم افتتاحه يوم 27 يونيو الماضى، وذلك بعد التجديد والتطوير التى شهدها القصر فى العديد من قاعاته المختلفة، بعد أن تم إغلاقه عام 2016 بغرض تجديده.
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