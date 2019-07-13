رغم مشاركته في ألبوم هيثم شاكر.. أحمد صلاح حسني: التمثيل أهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد صلاح حسني في تلحين أغنية "راحو" للفنان هيثم شاكر، من ألبومه الجديد المقرر طرحه الشهر المقبل.

وقال حسني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": " سعيد بالتعاون مع شاعر كبير مثل بهاء الدين محمد، ولي الشرف أن أعمل معه، كما إنني سعيد بالعمل مع هيثم شاكر".

وتابع حسني: "فكرة التلحين لم تعد فكرة احترافية، رغم إنني قدمت العديد من الألحان في وقت سابق، ولكن الأهم بالنسبة لي هو التمثيل".

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وعن أعماله الجديد قال "حسني": "أعتبر نفسي في حالة استرخاء، ولم أتعاقد على أي مشاريع جديدة حتى الاَن".

واحتفل حسني بعيد ميلاده الخميس الماضي، حيث أنه من مواليد 11 يوليو1979

وشارك حسني في السباق الرمضاني الماضي بعملين، هما مسلسل"حكايتي"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، ومسلسل"لآخر نفس"، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، كما أنه يعرض له حاليًا فيلم " الممر" في دور السينما.