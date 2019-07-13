فيديو| لماذا رفض مصطفى خاطر انضمام محمد عبدالرحمن لمسرح الجامعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
قال الفنان محمد عبدالرحمن، إن أول شخص التقى به في جامعة عين شمس هو الفنان مصطفى خاطر.
وأضاف عبدالرحمن، في أثناء لقائه في برنامج "مساء دي إم سي"، المعروض على شاشة "dmc"، أنه طلب منه التحاق بمسرح الجامعة، لكن خاطر رفض لاكتمال فريق المسرحية.
وتابع توتا: "خاطر قال لي إن شاء الله تشترك معانا السنة الجاية"، مضيفا: "خاطر كان هيدمرني وفضلت سنة مش بروح الجامعة عشان رفض اشتراكي في المسرح".
واستطرد: "شاركت في فرقة قصر ثقافة المطرية وقابلت خاطر مرة ثانية وبالفعل اشتركت في مسرح الجامعة".
وشارك محمد عبدالرحمن مؤخرا في "سبع البرمبة" تأليف لؤي السيد، وبطولة جميلة عوض، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، وهو عمل من إخراج محمود كريم، كما شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات".
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