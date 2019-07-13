فن ومشاهير

تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تعتذر للسعودية: لم أكن أقصد إهانتكم أبدًا...

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وجهت فنانة مصرية شهيرة الاعتذار إلى المملكة العربية وشعبها.

و تقدمت الفنانة بالاعتذار للشعب السعودي بعد تدخلها في شأن خاص جدًا يتعلق بالمملكة .

وقالت "رانيا" في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : "لم أكن أقصد أبدا التدخل في الشأن السعودي الشقيق .. تحمسي للمرأة بصفة عامة هو ما شجعني لتأييد القرار المطروح ".

وأضافت: "لم أكن أتوقع أو أنوي أبدا التسبب في إزعاج أي شخص مهما كانت جنسيته ..إعتذاري لمن أساء تقديري ..كل المحبة و التقدير".

وكانت "رانيا" أعلنت تأييدها لرفع الولاية عن المرأة السعودية بعد سن الـ18 وهو ما أثار عاصفة من الغضب ضدها بسبب تدخلها في شأن السعودية.

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