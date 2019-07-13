شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. مايان السيد تتحدث عن تجربتها مع علي ربيع في "فكرة بمليون جنيه" والان مع التفاصيل
تحدثت الفنانة المصرية، مايان السيد، عن تجربتها مع الفنان الكوميدي، علي ربيع، في العمل الرمضاني الذي عرض على قناة ام بي سي مصر "فكرة بمليون جنيه .
وقالت "مايان"، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "فجأة لقيت شركة الإنتاج بتكلمني، وقالولي علي ربيع عايزك، فانا استغربت وقلت هو بنفسه هيكلمني؟!".
وأضافت، أن علي ربيع طلب مقابلتها ليتحدث معها بشأن المشاركة في المسلسل: "قالي إنه عرفني من فيديو على انستجرام وكنت برقص على أغنية مافيا، وحس إن روحي هتبقى حلوة معاه".
وتابعت أنه كان كثير المزاح، الأمر الذي جعلها تضحك بشكل مستمر خلال كواليس تصوير المسلسل: "كنت بضحك بجد، ومشهد الولادة غطيت نفسي بالبطانية عشان أعرف أضحك تحتها، لأني كنت ميتة من الضحك".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. مايان السيد تتحدث عن تجربتها مع علي ربيع في "فكرة بمليون جنيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.