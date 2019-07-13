رغم انفصالها عن برادلي كوبر.. إيرينا شايك: مازلت مؤمنة بالزواج!

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن أزمة الانفصال عن الممثل الشهير برادلي كوبر لم تهز شعرة في رأس عارضة الأزياء الروسية “إيرينا شايك”، حيث صرحت في لقاء لها بمجلة “هارير بازار” بأنها ما زالت تؤمن بالزواج.

وكانت إيرينا شايك (33 عامًا) قد كشفت الكثير من حياتها التي ظلت طي الكتمان في لقاء مطول مع المجلة مصحوب بعدد من اللقطات الفوتوغرافية التي تصدرت الغلاف، وقالت إيرينا: “الكل ينظر إلي بطريقة مختلفة”، وأوضحت: “هل أؤمن بالزواج؟ نعم، بالطبع. لست من النوع الذي يعارضه”.

يأتي هذا التصريح بعد فضيحة كبيرة تم تسليط الأضواء عليها، حينما انفصلت عن الممثل برادلي كوبر (44 عامًا)، والذي تعرفت عليه للمرة الأولى في 2015، وظهرا معًا كشريكين على السجادة الحمراء في مارس 2016.

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وتعرضت شايك لصدمة كبيرة بعد التقارب المبالغ فيه والذي ظهر في حفل توزيع الأوسكار بين شريكها والمغنية الأمريكية “ليدي غاغا”، والتي كانت شريكته في بطولة فيلم “مولد نجم” الذي حظى بالكثير من الإعجاب والنقد.

الجدير بالذكر أن برادلي كوبر لم يكن أول الشخصيات الشهيرة التي كانت على علاقة بالحسناء الروسية، ولكن كان معروفًا علاقتها مع نجم كرة القدم البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، وهي العلاقة التي استمرت حتى 2015.