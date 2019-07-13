الأمير لويس يخطف الأنظار بنظارات والدته

متابعة بتجـــــــــرد: خطف الابن الأصغر لدوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وكيت ميدلتون الأضواء خلال مباراة بولو خيريّة منذ أيام.

وشارك في هذه المباراة الأميران ويليام وهاري وحضرت دوقة ساسكس لمساندة زوجها برفقة ابنهما آرتشي كما حرصت كيت ميدلتون على إحضار عائلتها كلّها.

ووضع الأمير لويس، الابن الأصغر لويليام وكيت، النظارات الشمسية الكبيرة فخطف الأنظار بطرافته، بخاصةٍ أنّ هذه النظارات تعود على الأرجح لوالدته كيت.

وظهر الأمير لويس في لقطةٍ طريفةٍ وهو يمدّ لسانه لميغان ماركل التي كانت تحمل رضيعها بين يديها.