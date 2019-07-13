مايلي سايرس ترفض إنجاب الأطفال من زوجها.. لسبب غريب

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت المغنية الأميركية مايلي سايرس أنّها لا تعتزم إنجاب الأولاد حالياً من زوجها الممثل الأسترالي ليام هامسورث وتُفضّل الانتظار لحين تحسّن الوضع البيئي وحلّ مشكلة الاحتباس الحراري.
وكشفت المغنية البالغة من العمر 26 عاماً في مقابلةٍ لها مع مجلة ELLE أنّها ترفض إنجاب الأولاد لحين تحسّن الوضع البيئي وقالت: “أرفض أن أنجب الأطفال قبل أن نعيش على أرضٍ نرى في بحارها الأسماك”.
وعبّرت مايلي سايرس عن غضبها من الوضع البيئي قائلة إنها ترفض أن تُنجب أولادها على هذه الأرض السيئة “حين أشعر أنّ ولدي سيعيش على أرضٍ في بحارها الأسماك سأنجب الأولاد، لأنّ الأرض لا تحتمل أكثر من ذلك”.
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