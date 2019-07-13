بعد طلاقهما.. أحمد إبراهيم زوج أنغام يعيد زوجته الأولى إلى ذمته

متابعة بتجــــــــــرد: فوجئت السيدة ياسمين عيسى، زوجة الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، الزوج الحالي، للنجمة المصرية أنغام، بإقدامه على إعادتها إلى ذمته مرة أخرى، بتاريخ 2 مايو الماضي.

وأشارت بعض المصادر إلى أن أفراد أسرة “ياسمين”، اكتشفوا ذلك عن طريق الصدفة من خلال جواب وصل إليهم من المحكمة، لكن تم إرساله إلى عنوان شقتهم القديمة، وبالتالي إلى مكان لا تتواجد فيه ابنتهما.

يُذكر أن أحمد إبراهيم، انفصل عن زوجته الأولى ياسمين، بعد إلحاح منها عقب علمها بزواجه من النجمة أنغام، فقام بطلاقها طلاقًا رجعيًا في 28 مارس الماضي وبالتالي يحق له إعادتها إلى ذمته دون علمها في أي وقت قبل انتهاء فترة العدة.