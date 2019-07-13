جينيفر لوبيز تستعرض عضلات بطنها بملابس رياضية مثيرة

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة الأميركية جينيفر لوبيز صورة لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام أظهرت من خلالها قوامها الممشوق وخصوصا عضلات بطنها. واختارت لوبيز من أجل إطلالتها الرياضية سروالاً ضيقاً والقطعة العليا من البيكيني وقد تميّزا بنقشة الورود والقطط. وروّجت لوبيز من خلال منشورها لفيلمها الجديد Hustlers علما أنّها تستريح حالياً لفترةٍ قصيرةٍ من جولتها العالمية It’s My Party.

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