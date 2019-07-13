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متابعة بتجــــــــــرد: انتشرت صورة عبر مواقع الأخبار العالمية للنجمة البريطانية أديل كان قد التقطها الباباراتزي.
وقد أثارت صورة أديل ضجة كبيرة إذ ظهرت نحيفة للغاية مرتدية سروالاً رياضياً ضيقاً، وقيل إن النجمة العالمية قد خسرت حوالي 6 كيلوغرامات منذ وفاة زوجها سيمون كونيكي في نيسان الماضي.
نُشير إلى أن أديل البالغة من العمر 31 عاماً تتبع حالياً حمية غذائية وتُمارس تمارين رياضية متخصصة مع مُدرّب خاصّ 60 دقيقة كلّ يوم بهدف خسارة الوزن.
والجدير ذكره، أن أديل تُمارس تمارين حرق الدهون كالمشي، الركض والبيلاتس.
كانت هذه تفاصيل خبر أديل كما لم تروها من قبل.. خسرت الوزن بعد انفصالها عن زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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