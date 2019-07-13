أديل كما لم تروها من قبل.. خسرت الوزن بعد انفصالها عن زوجها

متابعة بتجــــــــــرد: انتشرت صورة عبر مواقع الأخبار العالمية للنجمة البريطانية أديل كان قد التقطها الباباراتزي.

وقد أثارت صورة أديل ضجة كبيرة إذ ظهرت نحيفة للغاية مرتدية سروالاً رياضياً ضيقاً، وقيل إن النجمة العالمية قد خسرت حوالي 6 كيلوغرامات منذ وفاة زوجها سيمون كونيكي في نيسان الماضي.

نُشير إلى أن أديل البالغة من العمر 31 عاماً تتبع حالياً حمية غذائية وتُمارس تمارين رياضية متخصصة مع مُدرّب خاصّ 60 دقيقة كلّ يوم بهدف خسارة الوزن.

والجدير ذكره، أن أديل تُمارس تمارين حرق الدهون كالمشي، الركض والبيلاتس.