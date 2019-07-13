بمناسبة الألبوم الجديد.. “إد شيران” يكشف كواليس تعاونه مع “إيمينيم” و”فيفتي سنت”

متابعة بتجـــــــــــرد: أكد المغني البريطاني، صاحب الـ28 عاما “إد شيران”، أن تعاونه مع “إيمينيم”، و”فيفتي سنت”، كان أمرا حتميا بفعل القدر، حيث تعاون مع أساطير الـ”هيب هوب”، في أغنية “‘Remember The Name”، وذلك ضمن ألبوم “No.6 Collaborations Project”، الذي صدر اليوم الجمعة.

قال “إد” في حديثه إلى الممثل الكوميدي والمضيف الإذاعي “شارلامانيي”، على قناة يوتيوب الخاصة به، إن ثلاثتهم اجتمعوا معا بفضل القدر، بعد أن كان يائسا من أن يعمل مع أحدهما، مضيفا في اللقاء الذي جاء بمناسبة صدور الألبوم الجديد: “مشيت داخل غرفة ملابس أيمينيم، وفيفتي سينت كان هناك، وكنت أقول في سري إن هذا كان من المقدر له أن يكون.. إنه القدر”.

وأضاف: “أعتقد أنهم شعروا بالغرابة حول هذا الموضوع، لأنني سألتهم: هل يؤمنون بالقدر؟ ثم تابعت بقولي أنا أؤمن أن كثيرا من الأشياء مقدر لها أن تحدث، فهناك أوقات عديدة شعرت فيها أني في المكان الصحيح في الوقت المناسب، وهذه بالتأكيد إحداها”.

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ويتضمن ألبوم “إد” الجديد، الصادر اليوم، أغنية “تيك مي باك تو لندن” “Take Me Back To London” مع المغني “ستورمزي”، و”أنتي سوشيال” “‘Antisocial’” مع “ترافيس سكوت” و”بلو” “‘Blow’” مع “برونو مارس” و”كريس ستابليتون”.

وقارن مغني “شيب أوف يو”، ألبومه الأخير بذلك الصادر عام 2011 “No. 5 Collaborations Project”، قائلا: “أثناء العمل على الألبوم الماضي لم أكن أنوي أن أكون معلما أو رمزا، لكن صنعته لأنه كان ممتعاً جداً، وتضمن كل من كنت أريد العمل معهم، وصنعت هذه الأغاني التي أفخر بها مع أصدقائي، وهو أمر مماثل لما حدث في الألبوم الجديد”.

واختتم بقوله: “حققت بالفعل أكثر مما كنت أعتقد أنني يمكن أن أفعله، لذلك فالآن أنا في تلك المرحلة التي يتأتى لي فيها أن أستمتع بما أفعله وأمرح به”.