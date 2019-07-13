هل سيتزوج ليوناردو دي كابريو من حبيبته التي تصغره بـ 23 عامًا؟

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف تقرير لموقع US Weekly أن النجم ليوناردو دي كابريو قد يتزوج من عارضة الأزياء كاميلا مورنو ويدخل القفص الذهبي.

وفي التفاصيل، فقد قيل إن دي كابريو البالغ من العمر 44 عاماً يُفكر جديًا في الإنجاب من كاميلا التي تبلغ 21 سنة، وتأسيس عائلة معها.

ومن المُرجح وفق التقرير أن يُعلنا عن موعد زواجهما قريباً خصوصاً وأنهما على وفاق كبير بالرغم من فارق السنّ بينهما.

والجدير ذكره، أن ليوناردو وكاميلا يتواعدان منذ شهر كانون الأول من عام 2017.