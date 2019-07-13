خاص- فيفيان مراد في مرفأ بيروت وتفاصيل جديدة غير متوقعة

بعد ان اطلقت في الشهرين الماضيين مجموعة من الأعمال الفنيّة لفنانين منهم: “اتعذبت كفاية” لـ باسكال مشعلاني، “يا زعل” لـ كاميليا ورد، “صارحني” لـ عمر كرم، “عم يسألوا” لـ الوليد الحلاني، “انا اتعودت” لـ هايدي موسى وغيرها، تستعد شركة لايف ستايلز ستوديوز لطرح مجموعة جديدة من الأغنيات الجديدة المصورة على طريقة الفيديو كليب.

في جعبة الشركة الرائدة في الأعمال المصورة عدد من الأغنيات سيتم طرحها في الأيام المقبلة، منها أغنية للفنانة فيفيان مراد التي انتهت من تصوير الكليب الجديد تحت ادارة المخرج فادي حداد الذي كشف في اتصال مع “الخليج 365” الى أن العمل في مرحلة المونتاج والألوان وعندما ينتهي من كل التفاصيل تقرر الشركة موعد طرحه.

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“حداد” أكد أن الكليب عالمي بكل المقاييس، حيث تم تصويره على مدار ثلاثة ايام في مرفأ بيروت ومنطقة شكا شمال لبنان.

ستطل فيفيان في أربع لوكات والكليب جميل ومسلي جداً، استخدم فيه تقنيات عالية جداً وتم تصويره بأحدث كاميرا سينمائية بمواصفات هوليوودية.

وكشف “حداد” الى ان التحضيرات بدأت على نار حامية مع شركة لايف ستايلز ستوديوز لتصويركليب جديد للفنانة روان عليان التي ستقدّم أغنية شبابية، ايقاعية ان لناحية الكلام واللحن والتوزيع وجميلة جداً، وشدد إلى أنها ستحدث فرقاً كبيراً على الساحة الفنية بين أبناء جيلها.

نذكر ان فادي حداد انتهى من تصوير كليب الفنانة مروة ناجي ومن المتوقع صدوره قريباً، من انتاج لايف ستايلز ستوديوز أيضاً.