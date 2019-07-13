شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليون دولار تفصل Avengers: Endgame عن الرقم القياسى لأكثر الأفلام إيرادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبقى ما يقارب 14 مليون دولار لفيلم الأكشن والخيال العلمى Avengers: Endgame، لتحقيق الرقم القياسي لأكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات فى التاريخ.

ويسعى فيلم مارفل الأخير الذى يعد تمتمة لـ 22 جزء عرض على مدار السنوات الماضية، فى تحطيم الرقم القياسي لأكثر الايرادات فى التاريخ والذى يتربع عليه فيلم Avatar الشهير برصيد 2.78 مليار ، بينما توقفت إيرادات Endgame عند 2.74 مليار دولار.

وبالرغم من انتهاء السباق بشكل رسمي بخروج فيلم Endgame من دور العرض، إلا ان شركة مارفل تواصل المنافسة بطرح الفيلم مرة آخرى بمشهد إضافى جديد فى الفيلم يوم 24 يوليو الجارى، ليعود الفيلم لحصد ملايين الدولارات مرة آخرى.

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وأشارت بعض التقارير الأجنبية أن فيلم مارفل الشهير سيتخطى الإيرادات التى حققتها شركة ديزنى بفيلمها Avatar ليقترب من حاجز الـ 3 مليار دولار إيرادات ليتربع على عرش الاكثر تحقيقاً للإيرادات لسنوات طويلة قادمة.

ودار الجزء الجديد حول حرب "Avengers" مع "ثانوس" فى محاولة منهم للعودة بالزمن وجمع الأحجار الـ6 اللانهائية التى أدت إلى اختفاء نصف سكان الأرض فى الجزء الثالث، ليتمكنوا من إعادتهم من جديد إلى الأرض، جنبا إلى جنب مع القضاء على "ثانوس" لتخليص العالم من شره.