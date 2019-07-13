أحمد شامي ينشر صورة من طفولته.. ودنيا عبدالعزيز تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد شامي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، يستعيد بها ذكريات طفولته. وعلق شامي على الصورة قائلًا: " يا تري مين ده؟، لتعلق له الفنانة دنيا عبدالعزيز على الصورة قائلة: " يا روحي". يذكر أن أحمد الشامي شارك مؤخرا في فيلم "اللعبة الأمريكاني"، بطولة أحمد فهمي وناهد السباعي وتأليف مدحت السباعي وإخراج مصطفى أبو سيف.

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