فيفي عبده تحتفل بالاربعة مليون: “‏بسم الله ما شاء الله الحمد لله “!

كتب امير فتحي في السبت 13 يوليو 2019 06:52 صباحاً - عبرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عن سعادتها بتخطي عدد متابعيها على انستغرام حاجز الأربعة مليون.

فقد نشرت فيفي عبده صورة جديدة لها وعلقت قائلة: “‏بسم الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا و حبكم وصلت دلوقتي حالا 4,000,900 علي انستجرام عقبال يا رب ان شاء الله ما اوصل خمسة مواه بحبكم اوي

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