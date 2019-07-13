شكرا لقرائتكم خبر عن كان نفسهم يشتغلوا مع بعض.. سانجاى بانسالى وأكشاى كومار فى فيلم هندى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المخرج البوليودى سانجاى ليلا بانسالى أحد أساطير بوليود فى عالم إخراج الافلام الهندية القيمة، مما جعل كثير من الممثلين البوليوديين بالهند يتهافتون على العمل معه.

وتعاقد بالفعل هذه الأيام المخرج الهندى سانجاى ليلا بانسالى والممثل آكشاى كومار على الفيلم البوليودى القادم " Rowdy Rathore 2 "، ويأتى ذلك بعد تصريحات كل منهما تجاه بعضهما البعض فى المؤتمرات الصحفية والمواقع الإخبارية الهندية نحو رغبتهما فى العمل مع الآخر ، ويبدو أن نتاج هذه التصريحات بات مثمرا .

فيلم Rowdy Rathore 2 بطولة كلاً من آكشاى كومار ، سوناكشى سينها ، إخراج سانجاى ليلا بانسالى ، ومن المتوقع أن يتم طرح الفيلم فى دور العرض السينمائية الهندية فى 26 يناير القادم ، أما فيما يخص " الميزانية ، ميعاد التصوير ، القصة ، المؤلف ، فريق العمل " ، فقد التزم الصمت كلاً من سانجاى ليلا بانسالى واكشاى كومار ليكون الفيلم بمثابة مفاجآة كبيرة للجمهور .

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يذكر أن فيلم Rowdy Rathore 2 ، هو الجزء الثانى للفيلم الهندى Rowdy Rathore الذى اصدر عام 2012 ، وكلا الجزأين هما نسخة هندية للفيلم التاميلى الجنوبى Vikramarkudu الذى اخرجه برابهو ديفا .