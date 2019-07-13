شاهد.. محمد رمضان يتسلم جائزة “بياف” في بيروت ويهديها لهذا الفنان العالمي!

كتب امير فتحي في السبت 13 يوليو 2019 05:47 صباحاً - كرم مهرجان “بياف”، الذي يقام حاليا في ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت، الفنان المصري محمد رمضان. وقال محمد رمضان بعد استلامه الجائزة انه سعيد بوجوده في لبنان البلد المحب للفن وتابع قائلا “استغل هذه الفرصة وبهدي هذهالجائزة لنجم عالمي كبير مصري لبناني استاذي وصاحب الفضل علي بعد ربنا اول ايد اتمدتلي اول امس كان ذكرى وفاته”. وتابع محمد رمضان: “بهديها للنجم العالمي استاذ عمر الشريف”.

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