شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أيام تفصلنا عن عرض فيلم The Lion King وديزنى تترقب رقم قياسي جديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر شركة ديزنى فى بث حملتها الترويجية للفيلم الأشهر فى تاريخ الرسوم المتحركة The Lion King، الذى يعاد بنسخة حيه من جديد فى صالات السينمات بعد 20 عاما من طرح النسخة الأولى له.
وتبقي 7 ايام فقط على عرض الفيلم القادم لشركة ديزنى التى تتوقع ان تحطم رقم قياسي جديد به فى سباق الإيرادات، ونشرت الشركة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى لتنبيه المتابعين فى مختلف انحاء العالم بالمدة المتبقية على عرض الفيلم.
وكانت ديزنى قد فتحت أبواب الحجز عن طريق موقعها لمشاهدة فيلمها الجديد منذ ما يقارب الشهر، والتى سرعان ما لقيت استحسان من قبل جمهور عالم ديزنى وعشاق الفيلم المنتظر عرضه يوم 19 يوليو الجارى.
ويشارك بالأداء الصوتي في فيلم "The Lion King" عدد من نجوم العالم من ابرزهم دونالد جلوفر وسيث روجين وجون كاني وشويتال اجيوفور، وغيرهم.
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