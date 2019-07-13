شكرا لقرائتكم خبر عن استفتاء.. الموسم الأول من Stranger Things هو الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عرض الموسم الثالث من مسلسل الخيال والدراما الشهير Stranger Things، وتحقيقه نسبة مشاهدة تخطت حاجز الـ 40.7 مليون مشاهدة، عبر شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية، حصد الجزء الأخير تقييمات إيجابية عالية تخطت الموسم الثانى، ولم تنجح فى تخطى تقييمات الموسم الأول من المسلسل.

وبحسب استفتاء أجرته صحيفة IGN، فإن الموسم الأول من السلسلة هو الأفضل لكل عشاق ومتابعى المسلسل ووصل نسبة التصويت للموسم الأول 53.4%، بينما الموسم الثانى حصد نسبة 10.9%، والموسم الثالث نسبة 35.8%.





وانضمت مؤخراً للموسم الثالث شخصيتين رئيسيتين جديدتين إلى فريق عمل المسلسل، وهما جيك بوسى وكارى إلويز، ومن المقرر أن يلعب كارى دور العمدة كلاين، بينما يلعب جيك دور "بروس"، وتدور أحداث المسلسل فى بلدة هوكينز الأمريكية، داخل أحد المختبرات العلمية التابعة للحكومة آنذاك، والتى تسببت فى مرور البلدة بالعديد من الأحداث الخارقة للطبيعة، بعد تجاربها على البشر، والبحث عن كائنات ذات قوة خارقة، ويسرد المسلسل ثمانينيات القرن الماضى.