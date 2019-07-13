بعد وفاة والدته.. مروان خوري: " إلى الملتقى يا ملاكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان مروان خوري صورة ، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، أثناء تشييع جثمان والدته أمس الجمعة.

وعلق خوري على الصورة بقوله: "ودعتك اليوم يا أمي ياحبيبتي، إلى الملتقى يا ملاكي".

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ويستقبل "مروان" وأسرته العزاء يومي السبت والأحد في دار رعية كنيسة السيدة عشميت، من الساعة الحادية عشر وحتى السابعة مساءً.

وكان الفنان مروان خوري اعتذر عن عدم إحياء حفله المقبل بلبنان، الذي كان من المقرر إقامته 12 يوليو الجاري، لظروف عائلية صحية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع"تويتر".