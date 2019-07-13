فيديو| محمد عبدالرحمن: لهذا السبب سميت بـ"توتة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان محمد عبدالرحمن الشهير، عن سر اسم شهرته "توتة"، الذي يلقب به بين أصدقائه في الوسط الفني.

وقال توتة، أثناء لقائه في برنامج "مساء دي إم سي"، المعروض على شاشة"DMC": "إن صديق لى في الجامعة هو من أطلق عليا هذا الاسم، ولا أعرف أصله حتى الاَن".

وتابع محمد: " أنا خريح حقوق جامعة عين شمس، ولم أشتغل بهذه المهنة، وحصلت على الشهادة في 4 سنوات ونصف".

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وأضاف: " أول مادخلت الجامعة اشتركت في فريق التمثيل بمسرح الجامعة".

وتابع: " أنا كنت بعرف أذاكر، وأصدقائي كانوا بيساعدوني في اللجنة، وبعضهم يزاولون المهنة الاَن".

وشارك محمد عبدالرحمن في فيلم "سبع البرمبة" تأليف لؤى السيد، وبطولة جميلة عوض، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف. وهو عمل من إخراج محمود كريم.، كما شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات".