فيديو| نوال الزغبي تكشف عن برومو أحدث كليباتها "كده باي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفناننة اللبنانية نوال الزغبي، عن برومو أحدث كليباتها "كده باي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وهي الأغنية التي تم تصويرها في مواقع متفرقة باليونان، تحت قيادة المخرج شريف ترحين.

وطرحت نوال الأغنية بداية العام الجاري، ضمن أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل نفس الاسم، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع إلهامي دهيمة.

ومن ناحية أخرى تستعد المطربة اللبنانية نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي، السبت 27 يوليو الجاري، ضمن مهرجان عيد المغتربين ضهور الشوير في لبنان.