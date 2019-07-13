موجز "الفن": محمود عبد العزيز وزوجته الأولى بصورة نادرة.. وهكذا سيصبح شكل أصالة

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية إليسا نجمة المهرجانات لعام 2019 حسب استفتاء موقع الخليج 365 استفتاء الفن: تكة أو سر الحياة أو زلزال ..اي أغنية أحببتم أكثر ؟ الجمهور يكشف عن "تجاعيد" أصالة.. كيف بدت؟ محمود عبد العزيز برفقة زوجته الأولى في صورة نادرة جيسي عبدو تتحدث عن مسلسلها مع مروان حداد أحمد فلوكس في المستشفى والسبب؟ زفاف جينيفر لوبيز وأليكس رودريغز سيكلف الملايين لن تصدقوا كم ستصل تكاليفه المزيد المزيد

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