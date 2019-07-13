ميرنا وليد - بيروت - تحت عنوان الفخامة، تمكنت النجمة العالمية بيونسيه من خطف الأنظار بإطلالتها في حفل افتتاح فيلم ذا ليون كينغ The Lion King
وقد اختارت بيونسيه Beyonce فستان بليزر من اللون الأسود مع الشك والسناسل التي تزينت فيها من اللون الفضي.
الفستان مفتوح عند منطقة الصدر قليلاً لإضافة نكهة انثوية مثيرة، مع أكمام طويلة أيضاً تزينت كلها بالشواروفسكي .
إلا انني كنت أفضل لو أن بيونسيه تخلت تماماً عن تنورة الماكسي المصممة من التول، لأنها قللت من أهمية البليزر.
وقررت بيونسيه أن تختار تسريحة الجدائل الأفريقية على كامل شعرها بطريقة ذيل الحصان المنخفض، لتلجأ بالمكياج إلى الألوان الترابية ومكياج برونزي، مع التركيز على رسمة العينين بخط الكحل الأسود الرفيع، وتجنبها لتحديد وجهها بالكونتور لتظهر ملامحها الطبيعية.
وبالنسبة للاكسسوارات، ارتدت سنسالاً ضخماً، كان كافياً لإظهار زحمة الإطلالة، خصوصاً إلى جانب ارتدائها أقراط عدة بأذنيها.
الإطلالة ليست مزعجة لكنها مزدحمة، وكنت أفضل لو بيونسيه تجنبت الإكسسورات قليلاً، خصوصاً وأن زينة البليزر كفيلة بجذب الأنظار.
كانت هذه تفاصيل خبر على الرغم من ازدحام إطلالتها.. هل أحسنت بيونسيه الاختيار؟موجز "الفن": محمود عبد العزيز وزوجته الأولى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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