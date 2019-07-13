خاص الفن- هذا سعر جامبسوت هيفا وهبي الذي ارتدته بحفلها بمصر-بالصورةخاص الفن- يوسف الخال وندى أبو...

ميرنا وليد - بيروت - بعد تألق النجمة ​هيفا وهبي​ بحفلها في الساحل الشمالي بمصر، علم موقع الخليج 365 ان الـ "جامبسوت" الزيتي الذي ارتدته هناك هو من تصميم المصمم ​شربل زوي​ وقد بلغ سعره 10 الاف دولار.

وكانت قد شاركت هيفا متابعيها على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور من تحضيراتها للحفلة ظهرت فيه برفقة مدير أعمالها محمد وزيري وهو يرافقها إلى السيارة، اضافة الى مقاطع فيديو خلال تواجدها في السيارة وهي في الطريق الى الحفل، كما نشرت أيضاً عدة صور ومقاطع فيديو من حفلها الذي حضره عدد كبير من الجمهور.