شبكة ABC تطرح مسلسل HTGAWM لموسم سادس أخير

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة قنوات ABC الأمريكية، تجديد عرض مسلسل الدراما القانونية How to Get Away with Murder للنجمة فيولا ديفيس، لموسم سادس جديد سيكون تمتمة للسلسلة الشهيرة المقتبسة عن سلسلة Shondaland، على ان يطرح عام 2020.

ويعتبر المسلسل من المسلسلات الأعلى مشاهدة فى الولايات المتحدة وحاز على العديد من الجوائز، وهو من تأليف بيتر ناووك، وبطولة عدد من النجوم أبرزهم فيولا ديفيس، توم فيريكا، ارجون جوبتا، اليزا رينر، كاتى فيندلى.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار من الإثارة والجريمة حول سيدة تعمل كمحامية جنائية ناجحة، تقوم بالتدريس لمجموعة من طلاب كلية الحقوق كيفية ارتكاب الجريمة والهروب منها، بدلًا من شرح القانون نفسه، فيتورطون جميعًا فى مؤامرة قتل كبيرة تغير حياتهم كليا.