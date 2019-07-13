اعتراف مفاجئ للنجم أكشاي كومار يؤثر على «عش الزوجية»!

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يعشق الفنان الهندي أكشاي كومار العيش بشكل “خطير”، ليس فقط في اصطناع مشاهد الأكشن المخيفة في أفلامه، لكن أيضا في الحياة الحقيقية، لأنه أدلى للتو باعتراف قد يجعل حياته الزوجية صعبة بالنسبة له في المنزل.

شارك الممثل البالغ من العمر 51 عاما “بوست” الخميس 11 يوليو، صورة تجمعه وزوجته الممثلة السابقة والمؤلفة ومنتجة الأفلام توينكل خانا مع المؤلف جيفري آرتشر - ولا نعلم متى أو أين تم التقاطها، أكشاي لم يذكر تفاصيلها.

مناسبة مشاركة “البوست”، هو تخطي مبيعات كتاب توينكل خانا الأخير Pyajamas Are Forgiving، مائة ألف، كما يحتفل جيفري آرتشر بالذكرى الأربعين لروايته الرائجة Kane And Abel، المريب في الأمر هو اعتراف أكشاي أنه لم يقرأ كتب توينكل ولا كتب (جيفري آرتشر) أيضًا!

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كتب أكشاي معلقا على الصورة المنشورة بإنستجرام: “في المساء الماضي كانت الزوجة تحتفل ببيع 100، 000 نسخة من كتابها الأخير، Pyajamas Are Forgiving والسيد جيفري آرتشر كان يحتفل بالذكرى السنوية الـ 40 من Kane And Abel وأنا؟ حسنًا، كنت أتسكع فقط لأنني لم أقرأ كتبه أو كتبها”.

ونحن بدورنا نتساءل إذا ما كانت توينكل خانا قرأت ذلك بالفعل، وإذا لم تكن كذلك، ما هي تداعيات مستقبل أكشاي الزوجية؟

عمل (توينكل خانا) لا يحتاج إلى مقدمة، هي مؤلفة للكتب الأكثر مبيعا، وإلى جانب كونها مؤلفة، فهي أيضًا كاتبة عمود مشهورة ومصممة ديكور داخلية ومنتجة أفلام.

على جبهة العمل، أكشاي كومار مشغول حاليا بتصوير فيلمه سوأوريافانشي مع المخرج روهيت شيتي، يشارك في بطولة العمل كاترينا كايف.