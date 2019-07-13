نينا عبدالملك تكشف عن زواجها السري وسر عدم ارتدائها فستان أبيض.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة اللبنانية نينا عبدالملك، نجمة برنامج “ستار أكاديمي”، في موسمه الثامن، بإعلان خبر زواجها بعد مضي أكثر من 11 شهر على زفافها حيث تم الاحتفال به في شهر سبتمبر الماضي.

وكشفت نينا، في فيديو قامت بنشره هي وزوجها السوري حسان الشيخ، أن الزواج تم في 25 سبتمبر الماضي بالتزامن مع عيد ميلادها واحتفلت به مع عائلتيهما في لبنان والإمارات.

وأوضحت أن سبب تكتّمهما على إعلان الزواج هو رغبة شخصية منهما في اختيار التوقيت المناسب.

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وزوج نينا هو إعلامي سوري الجنسية، من مواليد الإمارات ومقيم فيها، وأنه فاجأها بالاعتراف بحبّه لها في عيد ميلادها وطلب يدها للزواج.

وكشفت نينا، أنّ أغنية “إلو”، كتبتها ولحّنتها في تلك الليلة، بعدما تأثّرت كثيرًا، مشيرة إلى إطلالة حسان في كليب الأغنية من دون أن تكشف عن ملامحه كاملة، ومازحت جمهورها بأنّها منذ ذلك الوقت وهي تضع خاتم الزواج، ولكنّ أحدًا لم ينتبه ويأخذ الموضوع في شكل جدي.

كما ردت على تهاني جمهورها لها في تغريدة قائلة: “شكرًا من القلب لكل حدا باركلنا كلماتكن بسطتنا كتير، تاني شي يلي طالبوا بصور عرسنا وصوري بالفستان الأبيض نحنا ضد فكرة الأعراس لأسباب منقلكن ياها بفيديو قادم ومن لما تقابلنا متفقين عهالشي”.