رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأت الفنانة اللبنانية نينا عبدالملك، نجمة برنامج “ستار أكاديمي”، في موسمه الثامن، بإعلان خبر زواجها بعد مضي أكثر من 11 شهر على زفافها حيث تم الاحتفال به في شهر سبتمبر الماضي.
وكشفت نينا، في فيديو قامت بنشره هي وزوجها السوري حسان الشيخ، أن الزواج تم في 25 سبتمبر الماضي بالتزامن مع عيد ميلادها واحتفلت به مع عائلتيهما في لبنان والإمارات.
وأوضحت أن سبب تكتّمهما على إعلان الزواج هو رغبة شخصية منهما في اختيار التوقيت المناسب.
وزوج نينا هو إعلامي سوري الجنسية، من مواليد الإمارات ومقيم فيها، وأنه فاجأها بالاعتراف بحبّه لها في عيد ميلادها وطلب يدها للزواج.
وكشفت نينا، أنّ أغنية “إلو”، كتبتها ولحّنتها في تلك الليلة، بعدما تأثّرت كثيرًا، مشيرة إلى إطلالة حسان في كليب الأغنية من دون أن تكشف عن ملامحه كاملة، ومازحت جمهورها بأنّها منذ ذلك الوقت وهي تضع خاتم الزواج، ولكنّ أحدًا لم ينتبه ويأخذ الموضوع في شكل جدي.
كما ردت على تهاني جمهورها لها في تغريدة قائلة: “شكرًا من القلب لكل حدا باركلنا كلماتكن بسطتنا كتير، تاني شي يلي طالبوا بصور عرسنا وصوري بالفستان الأبيض نحنا ضد فكرة الأعراس لأسباب منقلكن ياها بفيديو قادم ومن لما تقابلنا متفقين عهالشي”.
كانت هذه تفاصيل خبر نينا عبدالملك تكشف عن زواجها السري وسر عدم ارتدائها فستان أبيض.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.