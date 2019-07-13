خبير يؤكد بعد مرور أكثر من عام على وفاتها.. موت سريديفي ربما كان جريمة قتل!

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

صدم خبر وفاة الممثلة الأسطورية، سريديفي، عشاقها في كل مكان، حيث توفيت الممثلة في دبي بعد أن سافرت إلى هناك مع أسرتها لحضور حفل زفاف، وقد عثر عليها ميتة في حمامها بالفندق في 24 فبراير من العام الماضي.

كان هناك بعض المخاوف بشأن الأسباب التي أدت إلى وفاتها، لكن تقارير بعد الوفاة من حكومة الإمارات العربية المتحدة ذكرت أن سريديفي توفيت بسبب غرقها بطريق الخطأ في حوض الاستحمام، بعد فقدانها للوعي.

لكن على الرغم من مرور أكثر من عام على الحادث المأساوي، إلا أن ادعاءات جديدة قدمها المدير العام للشرطة في ولاية كيرالا الهندية، قد أدت إلى ظهور “نظرية مؤامرة”.

ادعى ريشيراج سينج Rishiraj Singh أن هناك “أدلة ظرفية” تشير إلى أن موت سرديفي Sridevi لم يكن بسبب الغرق العرضي. وذكر أنها قد تكون تعرضت للقتل.

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في مقال منشور، نقل ريشيراج سينج عن أحد مسؤولي الطب الشرعي، وقال إن صديقه، خبير الطب الشرعي الراحل الدكتور أوماداتان أخبره في وقت سابق أن وفاة سريديفي ربما كانت جريمة قتل وليست حالة غرق عرضية، وذلك عندما سألته عن وفاة الممثلة بدافع الفضول.

كتب الشرطي الكبير أن صديقه قد أشار إلى بعض الحقائق لدعم مزاعمه، ووفقا له، فإنه من المستحيل على الشخص أن يغرق في المياه العميقة قدم واحدة بغض النظر عن مقدار ما يشرب، لن يغرق إلا إذا حمل أحدهم أرجله وأغرق رأسه في الماء.

وردًا على مزاعم DGP، ذكر زوج سرديفي المنتج المعروف بوني كابور Boney Kapoor أنه لا يريد الرد على مثل هذه “القصص الغبية”.

ومضى يقول إنه ليست هناك حاجة للرد لأن هذه القصص الغبية تستمر في الظهور على أي حال. قال إن هذا مجرد جزء من مخيلة شخص ما.